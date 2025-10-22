  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Локомотив» встретится с «Уралом», петербургский «Зенит» против «Динамо-ЛО» и другие матчи
0

Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Локомотив» встретится с «Уралом», петербургский «Зенит» против «Динамо-ЛО» и другие матчи

22 октября стартует второй тур мужского чемпионат России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

2-й тур

22 октября

Локомотив Новосибирск – Урал – 15.00

Факел – Нова – 17.00

Зенит Санкт-Петербург – Динамо-ЛО – 19.00

23 октября

Кузбасс – МГТУ – 15.00

Газпром-Югра – Ярославич – 17.00

Белогорье – Енисей – 19.00

Зенит Казань – Горький – 19.30

24 октября

Динамо Москва – Оренбуржье – 19.00

Турнирное положение: Зенит Казань – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Локомотив – 1-0 (3), Енисей – 1-0 (3), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (3), Нова – 1-0 (3), Ярославич – 1-0 (2), Динамо-ЛО – 1-0 (2), Горький – 1-0 (2), Факел – 0-1 (1), Белогорье – 0-1 (1), Урал – 0-1 (1), Оренбуржье – 0-1 (0), Динамо Москва – 0-1 (0), МГТУ – 0-1 (0), Кузбасс – 0-1 (0), Газпром-Югра – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Мария Селенкова
logoЛокомотив Новосибирск
logoЗенит-Казань
logoЗенит Санкт-Петербург
Енисей
logoЯрославич
logoБелогорье
logoФакел
Горький (Нижний Новгород)
Оренбуржье (Нефтяник)
logoДинамо Москва
logoКузбасс
logoГазпром-Югра
МГТУ
logoНОВА
результаты
Динамо Ленинградская область
logoУралочка
чемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. Московское «Динамо» уступило казанскому «Зениту», «Белогорье» на тай-брейке проиграло «Горькому», другие результаты
619 октября, 17:44
Кубок России по волейболу. Финал шести. Петербургский «Зенит» обыграл «Белогорье», казанский «Зенит» победил «Динамо-ЛО», другие результаты
28 мая, 18:00
Чемпионат России по волейболу. 1/2 финала. Казанский «Зенит» выиграл серию у «Динамо-ЛО», «Зенит» из Санкт-Петербурга прошел «Белогорье»
58 апреля, 19:24
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. «Протон» обыграл «Омичку», казанское «Динамо» встретится с «Тулицей», другие матчи
сегодня, 06:01
Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. «Ленинградка» обыграла «Минчанку», другие результаты
620 октября, 17:20
Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. Московское «Динамо» уступило казанскому «Зениту», «Белогорье» на тай-брейке проиграло «Горькому», другие результаты
619 октября, 17:44
Тренер волейболистов Брянский: «Мы надеемся на скорейшее возвращение на международную арену, готовы к этому»
18 октября, 14:07
Путин наградил генсека ВФВ Яременко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени
16 октября, 06:40
Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Краснодара и другие результаты
614 октября, 18:09
Кубок Победы. Московское «Динамо» в финале обыграло петербургский «Зенит», «Белогорье» одолело казанский «Зенит» в матче за 3-е место
212 октября, 19:15
Марине Марковой наложили 13 швов на руку из-за несчастного случая на тренировке
11 октября, 11:12
Чемпионат России по волейболу (жен). Краснодарское «Динамо» обыграло «Тулицу», «Ленинградка» на тай-брейке одолела «Уралочку», другие результаты
5 октября, 18:50
Команды России и Беларуси по пляжному волейболу сыграли шоу-матч в кузове БелАЗа
11 октября, 14:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость