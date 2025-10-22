Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Локомотив» встретится с «Уралом», петербургский «Зенит» против «Динамо-ЛО» и другие матчи
22 октября стартует второй тур мужского чемпионат России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
2-й тур
22 октября
Локомотив Новосибирск – Урал – 15.00
Факел – Нова – 17.00
Зенит Санкт-Петербург – Динамо-ЛО – 19.00
23 октября
Кузбасс – МГТУ – 15.00
Газпром-Югра – Ярославич – 17.00
Белогорье – Енисей – 19.00
Зенит Казань – Горький – 19.30
24 октября
Динамо Москва – Оренбуржье – 19.00
Турнирное положение: Зенит Казань – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Локомотив – 1-0 (3), Енисей – 1-0 (3), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (3), Нова – 1-0 (3), Ярославич – 1-0 (2), Динамо-ЛО – 1-0 (2), Горький – 1-0 (2), Факел – 0-1 (1), Белогорье – 0-1 (1), Урал – 0-1 (1), Оренбуржье – 0-1 (0), Динамо Москва – 0-1 (0), МГТУ – 0-1 (0), Кузбасс – 0-1 (0), Газпром-Югра – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Селенкова
