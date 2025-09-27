Кубок Победы. Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой» в финале, «Заречье-Одинцово» встретится с московским «Динамо» в матче за 3-е место
Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой» в финале Кубка Победы по волейболу.
Турнир посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне и памяти советского волейболиста, тренера, фронтовика Владимира Саввина.
Кубок Победы
Женщины
28 сентября
Финал
Динамо-Ак Барс – Ленинградка – 19.00
Матч за 3-е место
Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 16.00
27 сентября
1/2 финала
Ленинградка – Заречье-Одинцово – 3-0 (25:20, 25:17, 25:15)
Динамо-Ак Барс – Динамо Москва – 3-0 (25:11, 25:23, 25:15)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».
