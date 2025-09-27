  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Кубок Победы. Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой» в финале, «Заречье-Одинцово» встретится с московским «Динамо» в матче за 3-е место
0

Кубок Победы. Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой» в финале, «Заречье-Одинцово» встретится с московским «Динамо» в матче за 3-е место

Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой» в финале Кубка Победы по волейболу.

Турнир посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне и памяти советского волейболиста, тренера, фронтовика Владимира Саввина.

Кубок Победы

Женщины

28 сентября

Финал

Динамо-Ак Барс – Ленинградка – 19.00

Матч за 3-е место

Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 16.00

27 сентября

1/2 финала

Ленинградка – Заречье-Одинцово – 3-0 (25:20, 25:17, 25:15)

Динамо-Ак Барс – Динамо Москва – 3-0 (25:11, 25:23, 25:15)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Динамо-Ак Барс Казань жен
результаты
Заречье-Одинцово
Ленинградка
Динамо Москва жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Волейболистки «Локомотива» впервые завоевали Кубок России, обыграв казанское «Динамо» в финале
94 мая, 17:50
Кубок России по волейболу (жен). 1/2 финала. «Локомотив» обыграл «Заречье-Одинцово», казанское «Динамо» победило «Ленинградку»
23 мая, 17:39
Кубок России. Финал шести. «Локомотив» победил «Ленинградку», казанское «Динамо» обыграло «Заречье», другие результаты
31 мая, 18:04
Главные новости
Чемпионат мира по волейболу-2025. Болгария встретится с Италией в финале, Чехия и Польша разыграют бронзу
сегодня, 19:10
Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/2 финала. Италия обыграла Польшу, Чехия уступила Болгарии
80сегодня, 12:15
Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/4 финала. Чехия обыграла Иран, США на тай-брейке уступили Болгарии
5125 сентября, 15:05
Сборная Чехии по волейболу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира
25 сентября, 12:21
Сергею Тетюхину исполнилось 50 лет: «Я абсолютно доволен своей спортивной карьерой. Ничего не стал бы менять»
123 сентября, 16:06
Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/8 финала. Иран обыграл Сербию на тай-брейке, Чехия победила Тунис, другие результаты
2923 сентября, 14:47
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия и Франция не вышли в плей-офф, проиграв Сербии и Аргентине соответственно, Италия победила Украину, другие результаты
3518 сентября, 15:23
Олимпийские чемпионы французы не вышли в плей-офф чемпионата мира по волейболу
318 сентября, 14:17
Чемпионат мира по волейболу-2025. США обыграли Кубу, Нидерланды уступили Польше, Словения победила Германию, другие результаты
317 сентября, 16:09
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия обыграла Чехию, Сербия победила Китай, Италия уступила Бельгии, другие результаты
1116 сентября, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость