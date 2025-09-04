  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Дегтярев об Играх Александра Невского: «Впервые пробуем проводить в международном формате и видим интерес наших зарубежных коллег»
23

Дегтярев об Играх Александра Невского: «Впервые пробуем проводить в международном формате и видим интерес наших зарубежных коллег»

Михаил Дегтярев заявил об интересе к Играм Александра Невского за рубедом.

Третьи Спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут 9-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Спортивная программа будет насыщенной и разнообразной. Участники выступят в пяти видах спорта: баскетболе, футболе, настольном теннисе, шахматах, волейболе, также выполнят нормативы комплекса ГТО.

Кроме того, у нас будет дополнительная программа. Мы впервые пробуем проводить игры в международном формате и видим интерес наших зарубежных коллег», – заявил министр спорта РФ Дегтярев.

«Мы двери открываем, вышибаем, приоткрываем». Как Дегтярев возвращает Россию

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
ОКР
logoМихаил Дегтярев
Игры Александра Невского
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Сейчас проявляется наш национальный характер. Уверен: нас запомнят как поколение, которое вернуло Россию с флагом и гимном»
67вчера, 12:44
«Мы двери открываем, вышибаем, приоткрываем». Как Дегтярев возвращает Россию
26вчера, 12:20
Михаил Дегтярев: «Страны глобального юга поддерживают равный доступ к соревнованиям и готовы вместе с нами бороться с дискриминацией»
29вчера, 10:37
Главные новости
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/4 финала. Бразилия одолела Францию, США уступили Турции и другие результаты
4вчера, 15:31
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/8 финала. США обыграли Канаду, Турция победила Словению, другие результаты
41 сентября, 20:35
Сборная России по волейболу второй раз подряд обыграла Беларусь в товарищеском матче
30 августа, 15:15
Сборная России по волейболу обыграла Беларусь в товарищеском матче
129 августа, 20:39
Патрушев об импортозамещении: «Раньше мы играли японскими мячами. Потом нам отказали, и мы сделали мячи, которые даже лучше»
329 августа, 13:33
Чернышенко провел заседание по подготовке международных спортивных игр Александра Невского
3529 августа, 06:19
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Турция обыграла Канаду, Япония одолела Сербию, Польша победила Германию и другие результаты
27 августа, 16:13
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Италия обыграла Бельгию, США победили Чехию, другие результаты
26 августа, 16:15
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Япония обыграла Украину, Турция одолела Болгарию, Сербия – Камерун, другие результаты
125 августа, 16:07
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Бразилия обыграла Францию на тай-брейке, Италия разгромила Кубу, другие результаты
224 августа, 15:39
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость