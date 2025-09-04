Дегтярев об Играх Александра Невского: «Впервые пробуем проводить в международном формате и видим интерес наших зарубежных коллег»

Михаил Дегтярев заявил об интересе к Играм Александра Невского за рубедом.

Третьи Спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут 9-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Спортивная программа будет насыщенной и разнообразной. Участники выступят в пяти видах спорта: баскетболе, футболе, настольном теннисе, шахматах, волейболе, также выполнят нормативы комплекса ГТО.

Кроме того, у нас будет дополнительная программа. Мы впервые пробуем проводить игры в международном формате и видим интерес наших зарубежных коллег», – заявил министр спорта РФ Дегтярев .

