Нижегородский волейбольный клуб АСК переименовали в «Горький»

Мужской волейбольный клуб АСК из Нижнего Новгорода переименован в «Горький».

Перед этим в телеграм-канале клуба было проведено голосование среди болельщиков – за новое название проголосовали 729 человек, за прежнее – 506.

«Встречайте волейбольный клуб «Горький» — с этим названием и фирменным стилем мы начнем писать новую страницу в истории нижегородского волейбола.

Главным элементом логотипа стал летящий буревестник — птица, олицетворяющая свободу, силу духа и смелость в «Песне о буревестнике» Максима Горького. В то же время очертания птицы напоминают букву «Г» — первую в слове «Горький» — и фигуру волейболиста в подаче.

Основным цветом брендбука выбран насыщенно-красный, символизирующий страсть, динамику и силу соперничества. Второстепенные цвета — винно-красный, придающий эмоциональности и силы и прекрасно подходящий для создания акцентов, и светло-голубой, вызывающий ощущение легкости и пространства.

Дополняют гамму создающий фоновую глубину и контраст темно-синий, а также светло-серый оттенки», – говорится в сообщении пресс-службы.

ФОТО