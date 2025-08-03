Фото
4

Нижегородский волейбольный клуб АСК переименовали в «Горький»

Мужской волейбольный клуб АСК из Нижнего Новгорода переименован в «Горький».

Перед этим в телеграм-канале клуба было проведено голосование среди болельщиков – за новое название проголосовали 729 человек, за прежнее – 506. 

«Встречайте волейбольный клуб «Горький» — с этим названием и фирменным стилем мы начнем писать новую страницу в истории нижегородского волейбола.

Главным элементом логотипа стал летящий буревестник — птица, олицетворяющая свободу, силу духа и смелость в «Песне о буревестнике» Максима Горького. В то же время очертания птицы напоминают букву «Г» — первую в слове «Горький» — и фигуру волейболиста в подаче.

Основным цветом брендбука выбран насыщенно-красный, символизирующий страсть, динамику и силу соперничества. Второстепенные цвета — винно-красный, придающий эмоциональности и силы и прекрасно подходящий для создания акцентов, и светло-голубой, вызывающий ощущение легкости и пространства.

Дополняют гамму создающий фоновую глубину и контраст темно-синий, а также светло-серый оттенки», – говорится в сообщении пресс-службы. 

ФОТО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: волейбольный клуб «Горький»
чемпионат России
Горький (Нижний Новгород)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
ВФВ ужесточила регламент в отношении букмекеров. Если спонсор федерации повторит предложение, клуб обязан будет принять его условия
30 июля, 09:48
Иван Яковлев стал игроком «Белогорья»
4 июня, 18:15
ВФВ дисквалифицировала шестерых российских волейболистов за ставки, двух – на реальные сроки
29 мая, 13:59
Главные новости
Лига наций. Польша обыграла Италию в финале, Бразилия одолела Словению в матче за 3-е место
23 августа, 13:34
Лига наций. 1/2 финала. Италия обыграла Словению, Бразилия уступила Польше
12 августа, 19:19
Лига наций. 1/4 финала. Польша обыграла Японию, Франция уступила Словении, другие результаты
331 июля, 12:28
Олимпийский чемпион Сергей Гранкин возобновил карьеру игрока в 40 лет. Он будет выступать за португальский «Спортинг»
728 июля, 19:24
Всероссийская федерация волейбола планирует провести в России турнир с участниками чемпионата мира
28 июля, 16:31
Сборная России по волейболу не сыграет товарищеский матч с Италией в августе
228 июля, 14:07
Лига наций (жен). Италия в финале обыграла Бразилию, Польша одолела Японию в матче за третье место
27 июля, 20:40
Лига наций (жен). 1/2 финала. Бразилия обыграла Японию на тай-брейке, Италия победила Польшу
26 июля, 20:29
Александр Яременко: «FIVB к нам никогда плохо не относилась. Мы проводим с ними большую работу»
25 июля, 19:35
Лига наций (жен). 1/4 финала. Япония на тай-брейке обыграла Турцию, Бразилия победила Германию, другие результаты
124 июля, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость