Волейболист Иван Яковлев стал игроком «Белогорья».

30-летний Яковлев – серебряный призер Олимпиады-2020, победитель Лиги наций 2019 года.

Ранее стало известно, что блокирующий покинул петербургский «Зенит» после шести сезонов в клубе.

Сегодня «Белогорье » из Белгорода объявило, что Яковлев стал новым игроком клуба.