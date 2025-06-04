Иван Яковлев стал игроком «Белогорья»
Волейболист Иван Яковлев стал игроком «Белогорья».
30-летний Яковлев – серебряный призер Олимпиады-2020, победитель Лиги наций 2019 года.
Ранее стало известно, что блокирующий покинул петербургский «Зенит» после шести сезонов в клубе.
Сегодня «Белогорье» из Белгорода объявило, что Яковлев стал новым игроком клуба.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал ВК «Белогорье»
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