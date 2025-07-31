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Лига наций. 1/4 финала. Польша обыграла Японию, Франция уступила Словении, другие результаты

Бразилия, Италия, Словения и Польша вышли в полуфинал Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

Нинбо, Китай

1/4 финала

30 июля, среда

Италия – Куба – 3-1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21)

Бразилия – Китай – 3-1 (29:31, 25:19, 25:16, 25:21)

31 июля, четверг

Франция – Словения – 1-3 (22:25, 25:15, 19:25, 18:25)

Япония – Польша – 0-3 (23:25, 24:26, 12:25)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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