Лига наций. 1/4 финала. Польша обыграла Японию, Франция уступила Словении, другие результаты

Бразилия, Италия, Словения и Польша вышли в полуфинал Лиги наций по волейболу.

Лига наций Мужчины Нинбо, Китай 1/4 финала 30 июля, среда Италия – Куба – 3-1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21) Бразилия – Китай – 3-1 (29:31, 25:19, 25:16, 25:21) 31 июля, четверг Франция – Словения – 1-3 (22:25, 25:15, 19:25, 18:25) Япония – Польша – 0-3 (23:25, 24:26, 12:25)