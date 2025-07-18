Лига наций. Бразилия победила Японию, Куба на тай-брейке уступила Франции, Китай проиграл Болгарии, другие результаты
Бразилия выиграла у Японии, Куба уступила Франции в волейбольной Лиге наций.
Лига наций
Мужчины
18 июля
Тиба, Япония
Аргентина – США – 1-3 (23:25, 25:20, 20:25, 23:25)
Бразилия – Япония – 3-0 (25:21, 25:23, 28:26)
Гданьск, Польша
Куба – Франция – 2-3 (25:20, 15:25, 25:23, 21:25, 9:15)
Китай – Болгария – 0-3 (23:25, 16:25, 24:26)
Любляна, Словения
Украина – Сербия – 0-3 (22:25, 19:25, 17:25)
Нидерланды – Канада – 0-3 (22:25, 20:25, 15:25)
Турнирное положение: Бразилия – 9 побед – 1 поражение (26 очков), Италия – 8-2 (22), Польша – 7-3 (20), Япония – 7-4 (20), Франция – 7-3 (20), Куба – 6-5 (19), Украина – 6-5 (18), Словения – 6-4 (17), США – 6-4 (16), Иран – 5-5 (16), Болгария – 5-5 (15), Аргентина – 5-6 (14), Германия – 4-6 (15), Канада – 4-6 (14), Турция – 3-7 (9), Китай – 2-9 (7), Сербия – 2-8 (6), Нидерланды – 1-10 (5).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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