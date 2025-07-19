Лига наций. Италия победила Словению, Польша уступила Болгарии на тай-брейке, Бразилия обыграла Турцию, другие результаты
Бразилия обыграла Турцию, Словения уступила Италии в волейбольной Лиге наций.
19 июля прошли очередные матчи мужского турнира.
Лига наций
Мужчины
Тиба, Япония
Турция – Бразилия – 1-3 (22:25, 24:26, 25:22, 22:25)
США – Германия – 2-3 (25:22, 22:25, 17:25, 25:15, 15:12)
Сопот, Польша
Болгария – Польша – 3-2 (17:25, 25:22, 25:23, 27:29, 15:11)
Иран – Франция – 0-3 (24:26, 16:25, 24:26)
Любляна, Словения
Сербия – Канада – 3-1 (15:25, 25:22, 25:18, 25:22)
Словения – Италия – 0-3 (22:25, 20:25, 23:25)
Турнирное положение: Бразилия – 10 побед – 1 поражение (29 очков), Италия – 9-2 (25), Франция – 8-3 (23), Польша – 7-4 (21), Япония – 7-4 (20), Куба – 6-5 (19), Украина – 6-5 (18), Болгария – 6-5 (17), США – 6-5 (17), Словения – 6-5 (17), Германия – 5-6 (17), Иран – 5-6 (16), Аргентина – 5-6 (14), Канада – 4-7 (14), Сербия – 3-8 (9), Турция – 3-8 (9), Китай – 2-9 (7), Нидерланды – 1-10 (5).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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