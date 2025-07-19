  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Лига наций. Италия победила Словению, Польша уступила Болгарии на тай-брейке, Бразилия обыграла Турцию, другие результаты
3

Лига наций. Италия победила Словению, Польша уступила Болгарии на тай-брейке, Бразилия обыграла Турцию, другие результаты

Бразилия обыграла Турцию, Словения уступила Италии в волейбольной Лиге наций.

19 июля прошли очередные матчи мужского турнира.

Лига наций

Мужчины

Тиба, Япония

Турция – Бразилия – 1-3 (22:25, 24:26, 25:22, 22:25)

США – Германия – 2-3 (25:22, 22:25, 17:25, 25:15, 15:12)

Сопот, Польша

Болгария – Польша – 3-2 (17:25, 25:22, 25:23, 27:29, 15:11)

Иран – Франция – 0-3 (24:26, 16:25, 24:26)

Любляна, Словения

Сербия – Канада – 3-1 (15:25, 25:22, 25:18, 25:22)

Словения – Италия – 0-3 (22:25, 20:25, 23:25)

Турнирное положение: Бразилия – 10 побед – 1 поражение (29 очков), Италия – 9-2 (25), Франция – 8-3 (23), Польша – 7-4 (21), Япония – 7-4 (20), Куба – 6-5 (19), Украина – 6-5 (18), Болгария – 6-5 (17), США – 6-5 (17), Словения – 6-5 (17), Германия – 5-6 (17), Иран – 5-6 (16), Аргентина – 5-6 (14), Канада – 4-7 (14), Сербия – 3-8 (9), Турция – 3-8 (9), Китай – 2-9 (7), Нидерланды – 1-10 (5).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Болгарии
logoсборная Польши
logoсборная Франции
logoсборная Турции
logoсборная Германии
logoсборная США
logoсборная Словении
logoсборная Канады
logoсборная Ирана
logoсборная Италии во волейболу
logoсборная Сербии
logoЛига наций
logoсборная Бразилии
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Главные новости
Лешуков о финале пляжного Кубка России: «Честно говоря, чемпионаты мира нервно отдыхают в сторонке. Такой стадион и отдача болельщиков – настоящий восторг»
вчера, 12:33
Пляжный волейбол. Финал Кубка России. Стояновский и Лешуков в финале обыграли кубинцев Диаса и Алайо, Макрогузова и Шевцова выиграли женский турнир
вчера, 08:20
Лига наций. Франция на тай-брейке уступила Польше, Бразилия обыграла Германию, другие результаты
320 июля, 20:57
Иранский волейболист Мортеза установил рекорд по скорости мяча после удара – 139 км/ч
20 июля, 20:53
Виктория Боброва: «С восхищением смотрю все европейские и мировые турниры. Это совершенно другой волейбол, другие скорости и невероятная защита»
20 июля, 18:30
Лига наций. Бразилия победила Японию, Куба на тай-брейке уступила Франции, Китай проиграл Болгарии, другие результаты
318 июля, 19:39
Путин наградил волейболистку Годину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
17 июля, 19:19
Гамова о послеродовой депрессии: «Спасло меня, позволило быть счастливой мамой то, что я пошла в терапию. И то, что муж от меня не отмахнулся»
1017 июля, 19:06
Лига наций. Аргентина на тай-брейке уступила Японии, Куба обыграла Польшу, Словения одолела Нидерланды, другие результаты
217 июля, 18:46
Екатерина Гамова: «Никаких приятных воспоминаний о школе у меня нет из-за буллинга. Обзывали, толкали, дразнили: длинная, худая – все, что связано с моим ростом»
117 июля, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость