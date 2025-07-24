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Лига наций (жен). 1/4 финала. Япония на тай-брейке обыграла Турцию, Бразилия победила Германию, другие результаты

23-24 июля прошли матчи 1/4 финала женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Лодзь, Польша

1/4 финала

23 июля

Италия – США – 3-0 (25:22, 25:21, 28:26)

Польша – Китай – 3-2 (17:25, 25:20, 19:25, 25:19, 15:12)

24 июля

Япония – Турция – 3-2 (25:21, 16:25, 25:20, 22:25, 15:9)

Бразилия – Германия – 3-0 (25:19, 26:24, 25:14)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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