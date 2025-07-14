Лига наций (жен). Италия победила Нидерланды, Китай отыгрался с 0-2 в матче против США, другие результаты
Китай одолел США в женской Лиге наций по волейболу.
13 июля прошли очередные матчи турнира по волейболу.
Женщины
Тиба, Япония
Южная Корея – Франция – 0-3 (17:25, 19:25, 21:25)
Болгария – Польша – 0-3 (13:25, 19:25, 17:25)
Япония – Бразилия – 0-3 (17:25,18:25, 20:25)
Апелдорн, Нидерланды
Чехия – Бельгия – 1-3 (25:19, 23:25, 17:25, 21:25)
Нидерланды – Италия – 0-3 (23:25, 26:28, 18:25)
Сербия – Турция – 3-0 (25:18, 25:20, 25:18)
Арлингтон, США
Германия – Доминиканская Республика – 3-1 (25:20, 25:13, 21:25, 25:21)
Таиланд – Канада – 2-3 (25:17, 23:25, 28:30, 25:23, 13:15)
Китай – США – 3-2 (18:25, 19:25, 25:21, 25:16, 18:16)
Турнирное положение: Италия – 12 побед – 0 поражений (33 очка), Бразилия – 11-1 (31), Япония – 9-3 (27), Польша – 8-3 (27), Китай – 9-3 (24), Турция – 8-4 (23), Германия – 7-5 (23), США – 7-5 (20), Франция – 5-7 (17), Нидерланды – 5-7 (15), Чехия – 5-7 (14), Доминиканская Республика – 5-7 (13), Болгария – 4-8 (11), Бельгия – 4-8 (11), Сербия – 3-9 (14), Канада – 3-9 (10), Таиланд – 1-11 (6), Южная Корея – 1-10 (5).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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