Лига наций (жен). Италия одолела Турцию на тай-брейке, Япония обыграла Польшу, Канада встретится с США, другие матчи
12 июля пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
Тиба, Япония
Южная Корея – Болгария – 2-3 (22:25, 20:25, 25:21, 25:23, 13:15)
Япония – Польша – 3-1 (25:21, 23:25, 25:23, 25:22)
Апелдорн, Нидерланды
Чехия – Нидерланды – 2-3 (23:25, 25:23, 25:14, 19:25, 10:15)
Турция – Италия – 2-3 (19:25, 25:21, 25:21, 20:25, 11:15)
Арлингтон, США
Германия – Китай –2-3 (25:22, 26:24, 21:25, 17:25, 16:18)
Канада – США – 3.30 (13 июля)
Турнирное положение: Италия – 11 побед – 0 поражений (30 очков), Бразилия – 10-1 (28), Япония – 9-2 (27), Польша – 8-3 (24), Турция – 8-3 (23), Китай – 8-3 (22), Германия – 6-5 (20), США – 6-4 (17), Нидерланды – 5-6 (15), Чехия – 5-6 (14), Доминиканская Республика – 5-6 (13), Франция – 4-7 (14), Болгария – 4-7 (11), Бельгия – 3-8 (8), Сербия – 2-9 (11), Канада – 2-8 (7), Южная Корея – 1-10 (5), Таиланд – 1-10 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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