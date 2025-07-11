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Лига наций (жен). Польша проиграла Бразилии, Болгария уступила Франции, Чехия против Турции, другие матчи

Сборные Польши и Бразилии сыграют в женской Лиге наций по волейболу.

11 июля пройдут очередные матчи турнира.

Лига наций

Женщины

Тиба, Япония

Болгария – Франция – 1-3 (22:25, 25:21, 17:25, 22:25)

Польша – Бразилия – 1-3 (22:25, 21:25, 25:21, 22:25)

Апелдорн, Нидерланды

Бельгия – Сербия – 18.00

Чехия – Турция – 21.30

Арлингтон, США

Таиланд – Доминиканская Республика – 0.00 (12 июля)

Канада – Китай – 3.30 (12 июля)

Турнирное положение: Италия – 10 побед – 0 поражений (28 очков), Бразилия – 10-1 (28), Япония – 8-2 (24), Польша – 8-2 (24), Турция – 8-1 (22), Германия – 6-4 (19), Китай – 6-3 (17), США – 6-4 (17), Франция – 4-7 (14), Нидерланды – 4-6 (13), Чехия – 4-5 (10), Доминиканская Республика – 4-6 (10), Болгария – 3-7 (9), Бельгия – 3-7 (8), Канада – 2-7 (7), Сербия – 1-9 (8), Таиланд – 1-9 (5), Южная Корея – 1-9 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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