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Лига наций. Аргентина на тай-брейке уступила Японии, Куба обыграла Польшу, Словения одолела Нидерланды, другие результаты

Аргентина уступила Японии, Куба обыграла Польшу в волейбольной Лиге наций.

Лига наций

Мужчины

17 июля

Тиба, Япония

Турция – Германия – 3-1 (29:27, 25:22, 18:25, 30:28)

Аргентина – Япония – 2-3 (25:23, 25:23, 21:25, 23:25, 13:15)

Гданьск, Польша

Китай – Иран – 0-3 (26:28, 21:25, 17:25)

Куба – Польша – 3-1 (22:25, 25:19, 25:21, 26:24)

Любляна, Словения

Украина – Италия – 2-3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

Нидерланды – Словения – 0-3 (18:25, 19:25, 21:25)

Турнирное положение: Бразилия – 8 побед – 1 поражение (23 очков), Италия – 8-2 (22), Япония – 7-3 (20), Польша – 7-3 (20), Франция – 6-3 (18), Украина – 6-4 (18), Куба – 6-4 (18), Словения – 6-4 (17), Иран – 5-5 (16), Аргентина – 5-5 (14), США – 5-4 (13), Германия – 4-6 (15), Болгария – 4-5 (12), Канада – 3-6 (11),  Турция – 3-7 (9), Китай – 2-8 (7), Нидерланды – 1-9 (5), Сербия – 1-8 (3).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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