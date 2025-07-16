Лига наций. Япония обыграла Германию, Польша на тай-брейке одолела Иран, Сербия уступила Италии, другие результаты
Польша одолела Иран, Италия обыграла Сербию в волейбольной Лиге наций.
Мужчины
Тиба, Япония
Аргентина – Бразилия – 1-3 (21:25, 23:25, 26:24, 18:25)
Турция – США – 0-3 (24:26, 21:25, 27:29)
Германия – Япония – 1-3 (25:21, 20:25, 23:25, 20:25)
Гданьск, Польша
Китай – Франция – 1-3 (25:22, 22:25, 23:25, 17:25)
Болгария – Куба – 2-3 (25:23, 16:25, 25:23, 25:27, 13:15)
Иран – Польша – 2-3 (19:25, 25:23, 18:25, 25:21, 8:15)
Любляна, Словения
Украина – Нидерланды – 3-2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)
Сербия – Италия – 0-3 (15:25, 14:25, 16:25)
Канада – Словения – 1-3 (25:21, 21:25, 19:25, 21:25)
Турнирное положение: Бразилия – 8 побед – 1 поражение (23 очков), Польша – 7-2 (20), Италия – 7-2 (20), Япония – 6-3 (18), Франция – 6-3 (18), Украина – 6-3 (17), Куба – 5-4 (15), Словения – 5-4 (14), Аргентина – 5-4 (13), США – 5-4 (13), Германия – 4-5 (15), Иран – 4-5 (13), Болгария – 4-5 (12), Канада – 3-6 (11), Китай – 2-7 (7), Турция – 2-7 (6), Нидерланды – 1-8 (5), Сербия – 1-8 (3).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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