Кубинцы Диас и Алайо выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу в Москве
Кубинцы Диас и Алайо выиграли этап ЧР по пляжному волейболу в Москве.
Пляжный волейбол
Чемпионат России
Москва
Финал
Олег Стояновский/Илья Лешуков – Нослен Диас/Хорхе Алайо (Куба) – 1-2 (11:21, 21:16, 12:15)
Матч за 3-е место
Вячеслав Красильников/Владислав Рейнсон – Никита Лямин/Алексей Гусев – 2-1 (15:21, 21:16, 15:13)
Следующий этап чемпионата России пройдет в Барнауле с 24 по 27 июля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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