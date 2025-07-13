Кубинцы Диас и Алайо выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу в Москве

Кубинцы Диас и Алайо выиграли этап ЧР по пляжному волейболу в Москве.

Пляжный волейбол Чемпионат России Москва Финал Олег Стояновский/Илья Лешуков – Нослен Диас/Хорхе Алайо (Куба) – 1-2 (11:21, 21:16, 12:15) Матч за 3-е место Вячеслав Красильников/Владислав Рейнсон – Никита Лямин/Алексей Гусев – 2-1 (15:21, 21:16, 15:13) Следующий этап чемпионата России пройдет в Барнауле с 24 по 27 июля.