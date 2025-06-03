Павел Панков: «Сборная России готова бороться и выигрывать главные турниры, которые проводятся в мире»

Волейболист Панков считает, что Россия готова выигрывать главные мировые турниры.

Мужская сборная России обыграла команду Сербии (3-1) на Кубке Первого канала.

«С Сербией была первая игра за долгое время, были рады показать свой уровень и победить. Мы собираемся каждый год, нарабатываем связи и ждем, когда нас допустят до официальных турниров.

Сборная России готова бороться и выигрывать главные турниры, которые проводятся в мире», – сказал Павел Панков.