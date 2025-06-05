Маркова о сборной России: «Эта команда способна на многое. Можем бороться за высшие медали»

Волейболистка Маркова считает, что сборная России способна стать мировым лидером.

31 мая российские волейболистки обыграли действующих чемпионок мира из Сербии в рамках Кубка Первого канала в Белграде (3-2). Для 24-летней Марины Марковой этот матч был первым в составе сборной.

«Эта команда способна на многое. Если мы будем проводить вместе больше сборов, матчей, то это (мировое лидерство) может быть. Можем бороться за высшие медали. А пока мы провели одну-две недели сборов, все только начинается», – сказала Маркова.