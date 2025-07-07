Николай Карполь: «Волейбол очень популярен в России. В нашей стране сложены многолетние традиции»

Николай Карполь высказался о популярности волейбола в России.

7 июля 2025 года впервые отмечается Всемирный день волейбола.

«Волейбол – один из главных и самых популярных видов на планете. Безусловно, волейбол очень популярен и в России. В нашей стране сложены многолетние традиции. Отрадно, что я сам имею к этому непосредственное отношение, продолжаю находиться в деле.

Сейчас в мире создана очень высокая конкуренция, многие страны научились волейболу. Убежден, что и дальше волейбол будет прогрессировать», – сказал тренер.