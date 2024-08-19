Николай Карполь намерен завершить тренерскую карьеру через год – в 87 лет. Он работает в «Уралочке» с 1969-го

86-летний Николай Карполь планирует завершить тренерскую карьеру через год.

Начиная с 1969-го специалист тренирует женский волейбольный клуб «Уралочка» из Екатеринбурга.

«Я думаю заканчивать. Добавлю еще один год. Сейчас 54 года (карьера в «Уралочке» – Sports), будет 55. Прошлый мировой рекорд Гиннесса принадлежал американскому тренеру (Конни Мэку), который работал с одной командой с 1901 по 1950 год.

Есть ли у меня мечта? Хотелось бы, чтобы наш волейбол вернулся на прежние позиции. Я участвовал в шести Олимпиадах – завоевал два золота, три серебра. Это уже воспоминания, хотелось бы, чтобы наши команды так же выступали и сейчас», – сказал главный тренер «Уралочки» Николай Карполь.

В разные годы Карполь совмещал работу в клубе и сборной страны. За тренерскую карьеру он побеждал на чемпионате мира (1990), дважды на Олимпийских играх (1980, 1988), также под его руководством женская сборная неоднократно становилась призером этих соревнований.

Достижение Карполя по наибольшему трудовому стажу в должности тренера в одном спортивном клубе зарегистрировано в Книге рекордов России.

Интервью Николая Карполя: как он живет и работает в 86 лет