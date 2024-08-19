Николай Карполь намерен завершить тренерскую карьеру через год – в 87 лет. Он работает в «Уралочке» с 1969-го

Теги Уралочка сборная России жен Николай Карполь Волейбол

86-летний Николай Карполь планирует завершить тренерскую карьеру через год.

Начиная с 1969-го специалист тренирует женский волейбольный клуб «Уралочка» из Екатеринбурга.

«Я думаю заканчивать. Добавлю еще один год. Сейчас 54 года (карьера в «Уралочке» – Sports), будет 55. Прошлый мировой рекорд Гиннесса принадлежал американскому тренеру (Конни Мэку), который работал с одной командой с 1901 по 1950 год.

Есть ли у меня мечта? Хотелось бы, чтобы наш волейбол вернулся на прежние позиции. Я участвовал в шести Олимпиадах – завоевал два золота, три серебра. Это уже воспоминания, хотелось бы, чтобы наши команды так же выступали и сейчас», – сказал главный тренер «Уралочки» Николай Карполь.

В разные годы Карполь совмещал работу в клубе и сборной страны. За тренерскую карьеру он побеждал на чемпионате мира (1990), дважды на Олимпийских играх (1980, 1988), также под его руководством женская сборная неоднократно становилась призером этих соревнований.

Достижение Карполя по наибольшему трудовому стажу в должности тренера в одном спортивном клубе зарегистрировано в Книге рекордов России.

Интервью Николая Карполя: как он живет и работает в 86 лет

43 комментария
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помню номер в квн был, давным давно.. якобы карполь был на экскурсии, гид перечислял поэтов, типа вот пушкин, вот есенин... и тут карполь начинает орать "А ГДЕ БЛОК?!?!?"
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Несомненно Легенда!
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аааа, он ещё тренирует!!
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Где блок?!)
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Ответ Radik_2.0
помню номер в квн был, давным давно.. якобы карполь был на экскурсии, гид перечислял поэтов, типа вот пушкин, вот есенин... и тут карполь начинает орать "А ГДЕ БЛОК?!?!?"
Света, что ты делаешь?!!!
Что ты делаешь сегодня вечером, Света?)))
+14
-2
+12
Его подопечным из 69-го года уже самим по 70))) вот это легенда!
+12
-1
+11
Ответ Mike Head
Где блок?!)
Света!! Где ПОДАЧА))?!!! Где БЛОК))?!
+13
-2
+11
Ответ Максим Прокофьев
А книга Гинесса не признает его рекорд?!
Книга Гинесса на самом деле то ещё разводилово, это по сути просто массовая рубка бабок на тех, кто хочет получить свою минуту славы.

Т.к. для фиксации рекорда ты должен оплатить сбор+оплатить перелёт и проживание "сертифицированного сотрудника", который приедет и "проверит" рекорд. Если ты этого не сделаешь, то они принципиально рекорд добавлять не будут.

Раньше ещё можно было оправдать, что не было интернета, что это реально было сложно и дорого, сейчас же... Всё что надо, это придумать новый ещё несуществующий рекорд (например "наибольшее количество футболок на одном человеке") что бы не было соперничества и поставить его. Бам - готово, ты в книге.
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А книга Гинесса не признает его рекорд?!
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ТИТАН.
ЛЕГЕНДА.
Больше и нечего сказать.
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Николай Васильевич-это конечно легенда не только уральского, советского, российского, но и мирового волейбола!!! Его правильные слова, иногда крик и этот дикий взгляд, выражение лица с поджатыми губами от силы, воли и желания победить и ту невероятную энергию, которую он передавал девочкам-волейболисткам!! Карполь замечательный человек и тренер, долгих лет жизни ему, крепкого здоровья и всегда не терять той самой, только ему присущей невероятной энергии и мощи!!!🏐❤️
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Ответ Кирилл Мартыненко
Книга Гинесса на самом деле то ещё разводилово, это по сути просто массовая рубка бабок на тех, кто хочет получить свою минуту славы. Т.к. для фиксации рекорда ты должен оплатить сбор+оплатить перелёт и проживание "сертифицированного сотрудника", который приедет и "проверит" рекорд. Если ты этого не сделаешь, то они принципиально рекорд добавлять не будут. Раньше ещё можно было оправдать, что не было интернета, что это реально было сложно и дорого, сейчас же... Всё что надо, это придумать новый ещё несуществующий рекорд (например "наибольшее количество футболок на одном человеке") что бы не было соперничества и поставить его. Бам - готово, ты в книге.
Да и сам Гиннесс разводилово, это стаут, который делает вид, что оно пиво
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55 лет на одном рабочем месте! Легендарный товарищ!
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Куда ты бьешь, Сссссс...вета???!!!
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Где блок?!
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Ответ Кирилл Мартыненко
Книга Гинесса на самом деле то ещё разводилово, это по сути просто массовая рубка бабок на тех, кто хочет получить свою минуту славы. Т.к. для фиксации рекорда ты должен оплатить сбор+оплатить перелёт и проживание "сертифицированного сотрудника", который приедет и "проверит" рекорд. Если ты этого не сделаешь, то они принципиально рекорд добавлять не будут. Раньше ещё можно было оправдать, что не было интернета, что это реально было сложно и дорого, сейчас же... Всё что надо, это придумать новый ещё несуществующий рекорд (например "наибольшее количество футболок на одном человеке") что бы не было соперничества и поставить его. Бам - готово, ты в книге.
Так и в чём тут разводилово? Ну да, ты оплачиваешь их расходы. Потом они же ведь наверняка сертификат какой-то дают. Любая сертификация стоит денег.
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Удивительный тренер и человек. Во время матча всегда был очень эмоционален!!!
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Ответ Maxim Koskin
аааа, он ещё тренирует!!
некоторые люди, к сожалению, не понимают, когда пора уходить
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Николай Васильевич легендарный тренер, уникум в тренерском цехе и с таким послужным пинком, что хватит не на один десяток его коллег. Здоровья и семейного благополучия !
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Вот кто реальная легенда. До сих пор помню трансляции с Олимпиады-88 и его разрывы шаблонов во время тайм-аутов: "Смирнова...###....ты куда бьешь, куда блок ставишь?...чтобы вышли сейчас и в пол их зарыли.....". Незабываемый коуч.
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Здоровья Легенде!
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Тревожно малость, ибо пенсионеры, отвыкнув от прежнего ритма, чувствуют себя, словно потеряли смысл жизни... Не все находят, куда деть свою энергию.
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Безусловно, уважуважение, столько лет отдать клубу
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Карполь в библиотеке

библиотекарь (шёпотом): "вот Пушкин, Есенин, Лермонтов..."

Карполь (не выдерживает и кричит): "А где Блок? я вас спрашиваю, где Блок???"

(Брекоткин-Карполь, уральские пельмени)
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глыба
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Здоровья? Николай!!
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Гордость и восторг.
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Ответ Максим Прокофьев
А книга Гинесса не признает его рекорд?!
И сама Книга тоже разводилово. Это книга, которая делает вид, что книга
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Ответ Alex.K71
Николай Васильевич-это конечно легенда не только уральского, советского, российского, но и мирового волейбола!!! Его правильные слова, иногда крик и этот дикий взгляд, выражение лица с поджатыми губами от силы, воли и желания победить и ту невероятную энергию, которую он передавал девочкам-волейболисткам!! Карполь замечательный человек и тренер, долгих лет жизни ему, крепкого здоровья и всегда не терять той самой, только ему присущей невероятной энергии и мощи!!!🏐❤️
Лично знаешь его?
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Пенсия, наверно, хорошая будет
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