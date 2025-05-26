Марина Маркова: «Мне странно слышать, что я американизировалась. У меня, может, с русским не все хорошо. Но моя главная культура – русская»

Волейболистка Марина Маркова заявила, что хочет играть за сборную России.

Марковой 24 года, она родилась в Санкт-Петербурге. В 18 лет уехала учиться в США, выступала в волейбольной лиге Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). После окончания учебы играла в Италии и Турции. В сезоне-2024/25 в составе «Вакыфбанка» выиграла золото чемпионата Турции и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

– Видел разные данные про твой рост – от 197 см до 201. Что на самом деле?

– 199, сейчас, может, 200.

– А ты еще растешь?

– До этого лета росла. Когда уезжала в Америку, была 1,94. Для жизни – лучше бы так и осталось: кровати, одежда, перелеты. Но в волейболе эти сантиметры помогают.

– Какой у тебя настоящий цвет волос?

– Сейчас – не знаю. Наверное, темно-русый с какой-то рыжиной. Я родилась рыжей, и так было до 15 лет. Потом начала русеть. А ведь это уже было частью моего характера – рыжая! Поэтому с 9-го класса начала краситься. Была и шатенкой, и блондинкой, и русой, и красные волосы, и розовые. Сейчас вернулась к стандарту – слишком красный, но близко к натуральному.

– Выделяешься на площадке еще и этим.

– Рыжий – редкий цвет вопрос. Когда мы во время ковида играли в университете в масках, комментаторы благодарили меня – по волосам всегда можно было узнать. Но главная уникальность все-таки рост. Заходишь в лифт и сразу видишь это: «Хм. А, нет, не на каблуках»...

– Ты уехала в Америку 7 лет назад, и это заметно по произношению. Могла получить турецкий паспорт. Кем себя ощущаешь?

– Мне говорят, что я не выгляжу как русская. Но как? У меня семья. У меня – батя! Понятно, что сейчас грани размываются. Но если ставить вопрос так – я считаю себя русской. Обожаю свой Питер. Самый красивый город в мире! Ну, зимой не считается. Вот летом и осенью – точно.

Мне странно слышать, что я американизировалась. У меня, может, с русским не все хорошо. Папа говорит читать книжки. Но моя главная культура – русская. Я здесь родилась, провела большую часть жизни и играть хочу именно за сборную России, – сказала Маркова.

Поговорили с чудо-волейболисткой. Мировая звезда, про которую в России почти не знают