Волейболистка «Вакыфбанка» Маркова: «Турецкое гражданство предлагали из-за лимита на легионеров. Команде бы оно помогло, но какой бенефит для меня? Я отказалась»

Волейболистка Марина Маркова рассказал, почему отказалась от гражданства Турции.

Марковой 24 года, она родилась в Санкт-Петербурге. В 18 лет уехала учиться в США, выступала в волейбольной лиге Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). После окончания учебы играла в Италии и Турции. В сезоне-2024/25 в составе «Вакыфбанка» выиграла золото чемпионата Турции и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

– Год назад были новости, что тебе предлагают турецкое гражданство.

– Не считаю, что оно мне помогло бы. Такое предложение – только из-за лимита на легионеров. В этом сезоне в «Вакыфбанке» было много иностранок, и из-за этого некоторые важные игроки не могли выходить. Команде бы мое гражданство помогло, но какой бенефит для меня? Я отказалась.

Вообще, это непривычный момент. Нестандартный. В жизни такое редко бывает. Этот вопрос вообще поднялся только из-за того, что я никогда не играла ни за одну из российских сборных. И, оформив документы, сразу бы могла выходить как турчанка.

– Но ты хочешь сыграть за сборную России.

– Конечно. Это была бы невероятная гордость. Видела строки, где Арина (Федоровцева) говорила, что у нее наворачивались слезы, когда она смотрела финалы на Олимпиаде в Париже. Прекрасно ее понимаю! У нас сейчас нет международных матчей, и это не из-за того, что мы не отобрались куда-то. Мы просто не можем играть, и от нас ничего не зависит. Это обидно. Представлять сборную – мечта каждого спортсмена.

– Когда пошли слухи про турецкий паспорт, кто-то из федерации с тобой связывался?

– Такого не было. Но и слух был громким, но коротким.

– Но для тебя было важно услышать, что тебя ждут?

– Это да. Но меня, кстати, прошлым летом приглашали на сборы. К тому моменту я уже подписала на лето контракт в чемпионат Индонезии. И у меня до начала сезона в «Вакыфбанке» оставалось всего 2 недели. Отдых был необходим, и Терзич, тогда главный тренер, прекрасно понял ситуацию.

– Смотрю сейчас наш состав: ты, Арина, Таня Толок, которая зажигала в Италии. Как могли бы пошуметь.

– Пошуметь точно могли бы! Россия сейчас если не самая, то точно одна из самых сильных в атаке. Что-что, а с этим у нас полный порядок, и не думаю, что кто-то смог бы это остановить. Реально подобралась команда бомбардиров. И в блоке – с нашим-то ростом. И в подаче!

Вот прием в отношении ведущих стран не самый сильный. Но есть игроки, которые могут забить из любой ситуации. Нам точно было бы что показать, – сказала Маркова.

Поговорили с чудо-волейболисткой. Мировая звезда, про которую в России почти не знают