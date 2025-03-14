Тренер «Локомотива» Воронков отсутствует на матче с «Уралочкой» в связи состоянием здоровья
Как сообщила пресс-служба калининградского «Локомотива», главный тренер Воронков не сможет руководить командой в ответном матче 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.
Игра пройдет сегодня, 14 марта. Первая встреча завершилась победой «Локомотива» (3-1).
«К сожалению, главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков по состоянию здоровья не сможет руководить командой в матче с «Уралочкой-НТМК»! Желаем Андрею Геннадьевичу скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» – заявили в «Локомотиве».
Воронкову 57 лет. В 2022 году его дисквалифицировали на два года (один условно) из-за оскорбительного высказывания в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монталво.
«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы
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