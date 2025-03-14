Чемпионат России по волейболу. 1/8 финала. Вторые матчи. «Енисей» сыграет с «Кузбассом», петербургский «Зенит» против АСК, другие матчи
Петербургский «Зенит» сыграет с АСК в 1/8 финала чемпионата России по волейболу.
15 марта пройдут вторые матчи плей-офф мужского турнира.
Pari Суперлига
Мужчины
1/8 финала
Вторые матчи
Енисей – Кузбасс – 12.00
Первый матч: 3-2
Урал – Факел – 15.00
Первый матч: 3-0
Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 17.00
Первый матч: 3-0
Зенит Санкт-Петербург – АСК – 19.00
Первый матч: 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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