Чемпионат России по волейболу (жен). 20-й тур. «Ленинградка» сыграет с «Заречьем», казанское «Динамо» встретится с «Минчанкой» и другие матчи
С 23 по 26 января пройдет 20-й тур женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
20-й тур
23 января
Ленинградка – Заречье-Одинцово – 19.00
24 января
Динамо Москва – Омичка – 18.00
Протон – Енисей – 18.00
Динамо Краснодар – Тулица – 19.00
Динамо Казань – Минчанка – 19.00
25 января
Локомотив – Динамо-Метар – 19.00
26 января
Уралочка – Спарта – 15.00
Турнирное положение: Динамо-Казань – 18 побед – 0 поражений (54 очка), Локомотив – 16-3 (47), Ленинградка – 15-3 (43), Заречье-Одинцово – 13-6 (40), Динамо Москва – 12-7 (33), Уралочка – 11-8 (36), Динамо-Метар – 10-9 (26), Динамо Краснодар – 9-10 (29), Протон – 9-10 (26), Тулица – 6-13 (17), Омичка – 5-14 (14), Минчанка – 4-15 (14), Енисей – 3-16 (10), Спарта – 1-18 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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