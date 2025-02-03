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  • Чемпионат России по волейболу (жен). 21-й тур. «Локомотив» обыграл казанское «Динамо», московское «Динамо» победило «Спарту», другие матчи
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Чемпионат России по волейболу (жен). 21-й тур. «Локомотив» обыграл казанское «Динамо», московское «Динамо» победило «Спарту», другие матчи

Волейболистки казанского «Динамо» потерпели первое поражение в сезоне.

С 1 по 3 февраля на женском чемпионате России проходят матчи 21-го тура.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

21-й тур

1 февраля

Омичка – Ленинградка – 1-3 (26:24, 20:25, 28:30, 15:25)

2 февраля 

Енисей – Уралочка – 3-2 (27:25, 14:25, 19:25, 25:18, 16:14)

Тулица – Минчанка – 1-3 (25:19, 22:25, 11:25, 23:25)

Спарта – Динамо Москва – 1-3 (25:22, 22:25, 14:25, 21:25)

Локомотив – Динамо-Ак Барс Казань – 3-1 (25:23, 17:25, 25:18, 25:22)

3 февраля 

Динамо-Метар – Протон – 16.30

Заречье-Одинцово – Динамо Краснодар – 19.00

Турнирное положение: Динамо-Казань – 20 побед – 1 поражение (59 очков), Локомотив – 17-4 (51), Ленинградка – 16-4 (46), Заречье-Одинцово – 14-6 (43), Динамо Москва – 14-7 (39), Уралочка – 12-9 (40), Динамо-Метар – 11-9 (28), Динамо Краснодар – 9-11 (30), Протон – 9-11 (27), Тулица – 7-14 (19), Минчанка – 5-16 (17), Енисей – 5-16 (14), Омичка – 5-16 (14), Спарта – 1-20 (7).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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Омичка
Енисей
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