Александр Яременко: «Казанский «Зенит» сегодня сильнее и стабильнее, чем другие команды. Тяжело ему что-то противопоставить»

Генсек ВФВ Яременко высказался о победе казанского «Зенита» в чемпионате России.

В финальной серии плей-офф казанцы обыграли московское «Динамо». «Зенит-Казань» стал чемпионом России в 12-й раз в своей истории и второй сезон подряд.

«Это спорт. Побеждает сильнейший. Да, казанский «Зенит» сегодня сильнее и стабильнее, чем другие команды. Он это доказал по ходу сезона, собрав трофеи.

Действительно, тяжело что-то противопоставить казанцам. «Динамо», думаю, могло бы это сделать, если бы сохранилось в своем лучшем состоянии.

Но динамовцы по ходу сезона страдали от проблем со здоровьем игроков. Поэтому то, что они добрались до финала — тоже маленький подвиг. Они попытались его совершить здесь.

Получилась короткая, но яркая финальная серия. Думаю, этот чемпионат наши участники и болельщики долго не забудут, как один из самых красивых и успешных», — сказал Яременко.