Чемпионат России по волейболу (жен). 18-й тур. «Ленинградка» сыграет с «Минчанкой», московское «Динамо» встретится с «Тулицей, другие матчи
«Ленинградка» сыграет с «Минчанкой» в матче женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
18-й тур
10 января
Ленинградка – Минчанка – 19.00
11 января
Динамо Москва – Тулица – 17.00
12 января
Уралочка – Заречье-Одинцово – 15.00
Динамо-Ак Барс – Динамо Краснодар – 18.00
Локомотив – Спарта – 19.00
13 января
Динамо-Метар – Енисей – 16.30
Протон – Омичка – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань – 16 побед – 0 поражений (48 очков), Локомотив – 14-3 (41), Ленинградка – 13-3 (37), Заречье-Одинцово – 12-5 (37), Динамо Москва – 11-6 (30), Динамо-Метар – 10-7 (26), Уралочка – 9-8 (30), Динамо Краснодар – 8-9 (26), Протон – 7-10 (20), Тулица – 6-11 (17), Омичка – 5-12 (14), Минчанка – 4-13 (14), Енисей – 2-15 (7), Спарта – 1-16 (7).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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