Чемпионат России по волейболу (жен). 19-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с московским «Динамо», «Тулица» встретится с «Ленинградкой», другие матчи
На женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 19-го тура.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
19-й тур
17 января
Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 19.00
18 января
Тулица – Ленинградка – 17.00
Динамо-Ак Барс – Динамо-Метар – 18.00
Минчанка – Динамо Краснодар – 18.00
19 января
Енисей – Локомотив – 12.00
Омичка – Уралочка – 14.00
20 января
Спарта – Протон – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань – 17 побед – 0 поражений (51 очко), Локомотив – 15-3 (44), Ленинградка – 13-3 (37), Заречье-Одинцово – 12-6 (37), Уралочка – 10-8 (33), Динамо Москва – 11-6 (30), Динамо-Метар – 10-8 (26), Динамо Краснодар – 8-10 (26), Протон – 8-10 (23), Тулица – 6-11 (17), Омичка – 5-13 (14), Минчанка – 4-13 (14), Енисей – 3-15 (10), Спарта – 1-17 (7).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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