Волейболистка Капралова: «Итальянцы бывают не пунктуальными и медленными. Для человека из России это непривычно»
Россиянка Капралова играет за итальянский клуб «Кунео».
«Из главных плюсов выделю для себя климат. Мне он очень нравится, потому что зима здесь – как весна в России. Здесь 80-90% времени солнце, что меня радует, потому что я никогда не сижу дома в свой выходной. Для меня это плюс.
Конечно, еда. И мы сейчас говорим не только про пиццу и пасту, но и про еду в целом и ее качество. И, конечно, dolce vita нравится мне, однако только в период выходных. Мне нравится, как итальянцы умеют расслабляться, по ним прямо видно это состояние.
А самый главный минус – время работы. Это что-то с чем-то. Потому что они могут работать четыре часа в сутки. Проблема в том, что по Google-картам это не отследишь. И если хочешь узнать, работает магазин или нет, тебе нужно подойти к нему и посмотреть часы работы. И, конечно, сиеста. Если захочешь где-нибудь поесть в дневные часы, то удачи тебе.
Второй минус – итальянцы бывают не пунктуальными и медленными. Например, если встреча в 10, то это будет в 10:15. И простые мероприятия, как ужин, могут растянуться на три часа. Для меня как человека из России, где все пунктуальные, было непривычно», – сказала Капралова.
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