Волейболистка Капралова: «Когда вернусь в Россию, с удовольствием хотелось бы добавить европейской манеры в наш чемпионат»

Волейболистка итальянского «Кунео» Анастасия Капралова не против вернуться в Россию.

– Думала ли ты о возвращении в Россию? Если да, в какой клуб хотела бы вернуться?

– Я однозначно открыта ко всем предложениям. В Россию вернуться могу и хочу. Но скажу, что меня привлекают топовые клубы.

Я бы хотела вернуться в Россию, в «Локомотив», но уже в качестве игрока основного состава, потому что мне очень важно играть и прогрессировать. Стилистика итальянского чемпионата мне больше импонирует, и я рада получать здесь игровую практику. Поэтому, когда вернусь в Россию, с удовольствием хотелось бы добавить этой европейской манеры в наш чемпионат.

– Какая твоя спортивная мечта и цель?

– Не привыкла рассказывать о своих целях, держу их всегда при себе. Но это не конкретно играть в каком-то клубе. Она больше индивидуальная – стать одной из великих волейболисток, – сказала Капралова.