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Итальянский клуб «Валлефолья» вывел из обращения номер российской волейболистки Кошелевой

Итальянский клуб «Валлефолья» вывел из обращения номер Татьяны Кошелевой.

Об этом российская волейболистка сообщила на своей странице в соцсети. 

Кошелева выступала за «Валлефолью» с 2021 по 2024 год. В апреле она завершила спортивную карьеру и начала работать в молодежном секторе клуба. 

«Вчера был особенный вечер – мой клуб сделал мне невероятный сюрприз и подарок! Номер 15 навсегда останется моим для клуба.

Могла ли я мечтать о большем?

Мое сердце наполнено гордостью, любовью и ценностями, которые мы так ярко воплощаем каждый день! Благодарю всех, кто сделал этот важный момент в моей жизни таким неповторимым! Нет слов», – написала Кошелева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Татьяны Кошелевой
logoсборная России жен
logoТатьяна Кошелева
чемпионат Италии жен
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