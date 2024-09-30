Итальянский клуб «Валлефолья» вывел из обращения номер российской волейболистки Кошелевой
Итальянский клуб «Валлефолья» вывел из обращения номер Татьяны Кошелевой.
Об этом российская волейболистка сообщила на своей странице в соцсети.
Кошелева выступала за «Валлефолью» с 2021 по 2024 год. В апреле она завершила спортивную карьеру и начала работать в молодежном секторе клуба.
«Вчера был особенный вечер – мой клуб сделал мне невероятный сюрприз и подарок! Номер 15 навсегда останется моим для клуба.
Могла ли я мечтать о большем?
Мое сердце наполнено гордостью, любовью и ценностями, которые мы так ярко воплощаем каждый день! Благодарю всех, кто сделал этот важный момент в моей жизни таким неповторимым! Нет слов», – написала Кошелева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Татьяны Кошелевой
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