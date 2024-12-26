Чемпионат России по волейболу (жен). 17-й тур. «Ленинградка» сыграет с краснодарским «Динамо», «Омичка» встретится с «Локомотивом», другие матчи
С 26 декабря по 7 января пройдет 17-й тур женского чемпионата России.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
17-й тур
26 декабря
Ленинградка – Динамо Краснодар – 19.00
28 декабря
Омичка – Локомотив – 17.00
5 января
Минчанка – Динамо Москва – 17.00
Спарта – Динамо Метар – 17.00
6 января
Заречье-Одинцово – Протон – 17.00
Тулица – Уралочка – 18.00
7 января
Енисей – Динамо-Казань – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань – 15 побед – 0 поражений (45 очков), Локомотив – 13-3 (38), Ленинградка – 12-3 (34), Заречье-Одинцово – 11-5 (34), Динамо Москва – 10-6 (27), Уралочка – 8-8 (27), Динамо Краснодар – 8-8 (26), Динамо-Метар – 9-7 (24), Протон – 7-9 (20), Тулица – 6-10 (17), Омичка – 5-11 (14), Минчанка – 4-12 (14), Енисей – 2-14 (7), Спарта – 1-15 (6).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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