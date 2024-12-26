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Чемпионат России по волейболу (жен). 17-й тур. «Ленинградка» сыграет с краснодарским «Динамо», «Омичка» встретится с «Локомотивом», другие матчи

С 26 декабря по 7 января пройдет 17-й тур женского чемпионата России.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

17-й тур

26 декабря 

Ленинградка – Динамо Краснодар – 19.00

28 декабря

Омичка – Локомотив – 17.00

5 января 

Минчанка – Динамо Москва – 17.00

Спарта – Динамо Метар – 17.00

6 января

Заречье-Одинцово – Протон – 17.00

Тулица – Уралочка – 18.00

7 января

Енисей – Динамо-Казань – 13.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Динамо-Казань – 15 побед – 0 поражений (45 очков), Локомотив – 13-3 (38), Ленинградка – 12-3 (34), Заречье-Одинцово – 11-5 (34), Динамо Москва – 10-6 (27), Уралочка – 8-8 (27), Динамо Краснодар – 8-8 (26), Динамо-Метар – 9-7 (24), Протон – 7-9 (20), Тулица – 6-10 (17), Омичка – 5-11 (14), Минчанка – 4-12 (14),  Енисей – 2-14 (7), Спарта – 1-15 (6).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Омичка
чемпионат России жен
Заречье-Одинцово
Динамо Краснодар жен
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