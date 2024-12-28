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Чемпионат России по волейболу. 19-й тур. «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом», другие матчи

«Локомотив» и петербургский «Зенит» сыграют в матче чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

19-й тур

28 декабря 

ЛокомотивЗенит Санкт-Петербург – 15.00

5 января

Кузбасс – Нова – 13.00

Динамо-ЛО – Газпром-Югра – 17.00

Зенит-КазаньМГТУ – 17.00

Белогорье – АСК – 18.00

Динамо Москва – Урал – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 16 побед – 1 поражение (47 очков), Белогорье – 13-3 (38), Динамо Москва – 13-4 (38), Локомотив – 13-3 (36), Зенит Санкт-Петербург – 12-5 (36), Урал – 10-6 (32), Динамо-ЛО – 9-8 (25), Факел – 8-9 (25), Енисей – 9-8 (24), Кузбасс – 6-11 (22), Газпром-Югра – 6-11 (16), Нефтяник – 4-13 (13), Нова – 3-14 (12), АСК – 2-15 (7), МГТУ – 2-15 (6).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив Новосибирск
logoЗенит Санкт-Петербург
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МГТУ
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АСК (Нижний Новгород)
Динамо Ленинградская область
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