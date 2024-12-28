Кубок России. Финал. Московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом»
Московское «Динамо» и казанский «Зенит» сыграют в финале Кубка России по волейболу.
Кубок России по волейболу
Мужчины
Финал
28 декабря
Динамо Москва – Зенит-Казань – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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