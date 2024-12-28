Кубок России. Финал. Московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом»

Московское «Динамо» и казанский «Зенит» сыграют в финале Кубка России по волейболу.

Кубок России по волейболу Мужчины Финал 28 декабря Динамо Москва – Зенит-Казань – 19.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».