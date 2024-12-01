Кубок России. 1/2 финала. Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс», «Локомотив» уступил казанскому «Зениту»
«Локомотив» уступил казанскому «Зениту» в полуфинале Кубка России по волейболу.
Кубок России по волейболу
Мужчины
1/2 финала
Первые матчи
30 ноября
Локомотив Новосибирск – Зенит-Казань – 0-3 (20:25, 20:25, 21:25)
1 декабря
Кузбасс – Динамо Москва – 0-3 (24:26, 15:25, 17:25)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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