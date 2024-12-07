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Кубок России. 1/2 финала. Вторые матчи. «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», московское «Динамо» против «Кузбасса»

«Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом» в матче 1/2 финала Кубка России.

Кубок России по волейболу

Мужчины

1/2 финала

Вторые матчи 

7 декабря

Локомотив Новосибирск – Зенит-Казань – 18.00

Результат первого матча: 3-0.

8 декабря 

Динамо Москва – Кузбасс – 17.00

Результат первого матча: 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
logoЗенит-Казань
logoДинамо Москва
logoЛокомотив Новосибирск
Кубок России
logoКузбасс
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