Кубок России. 1/2 финала. Вторые матчи. «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», московское «Динамо» против «Кузбасса»
«Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом» в матче 1/2 финала Кубка России.
Кубок России по волейболу
Мужчины
1/2 финала
Вторые матчи
7 декабря
Локомотив Новосибирск – Зенит-Казань – 18.00
Результат первого матча: 3-0.
8 декабря
Динамо Москва – Кузбасс – 17.00
Результат первого матча: 3-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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