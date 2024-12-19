Олимпийский чемпион Волков: «Вся страна обращает внимание, что цены в магазинах растут. Все подорожало в два раза, у нас же зарплаты больше не стали»

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков посетовал на рост цен в России.

«Вся страна обращает внимание на цены в магазинах, что они растут. Нет такого, чтоб прям начал в чем-то ограничивать себя, но все подорожало в два раза.

У нас же тоже зарплаты больше не стали, а цены выросли. Не так спокойно сейчас, как раньше. Особенно это с двумя детьми чувствуется», – сказал Волков .