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Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Газпром-Югрой», петербургский «Зенит» встретится с «Факелом», другие матчи

«Нефтяник» и «Газпром-Югра» откроют 17-й тур чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

17-й тур

14 декабря 

НефтяникГазпром-Югра – 16.00

15 декабря 

КузбассМГТУ – 13.00

Зенит Санкт-ПетербургФакел – 17.00

16 декабря 

АСК – Локомотив – 19.00

Белогорье – Нова – 19.00

Динамо-ЛО – Динамо Москва – 19.00

17 декабря 

Зенит КазаньЕнисей – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 14 побед – 1 поражение (41 очко), Белогорье – 12-3 (35), Динамо Москва – 12-3 (34), Локомотив – 12-2 (34), Урал – 10-5 (31), Зенит Санкт-Петербург – 10-5 (30), Динамо-ЛО – 8-7 (23),  Енисей – 8-7 (22), Факел – 7-8 (22), Газпром-Югра – 6-9 (16), Кузбасс – 5-10 (19), Нова – 3-12 (11), Нефтяник – 3-12 (10), АСК – 1-14 (4), МГТУ – 1-14 (4).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЗенит Санкт-Петербург
logoКузбасс
logoГазпром-Югра
Нефтяник
МГТУ
logoЛокомотив Новосибирск
logoБелогорье
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logoЗенит-Казань
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