Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Газпром-Югрой», петербургский «Зенит» встретится с «Факелом», другие матчи
«Нефтяник» и «Газпром-Югра» откроют 17-й тур чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
17-й тур
14 декабря
Нефтяник – Газпром-Югра – 16.00
15 декабря
Зенит Санкт-Петербург – Факел – 17.00
16 декабря
АСК – Локомотив – 19.00
Белогорье – Нова – 19.00
Динамо-ЛО – Динамо Москва – 19.00
17 декабря
Зенит Казань – Енисей – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 14 побед – 1 поражение (41 очко), Белогорье – 12-3 (35), Динамо Москва – 12-3 (34), Локомотив – 12-2 (34), Урал – 10-5 (31), Зенит Санкт-Петербург – 10-5 (30), Динамо-ЛО – 8-7 (23), Енисей – 8-7 (22), Факел – 7-8 (22), Газпром-Югра – 6-9 (16), Кузбасс – 5-10 (19), Нова – 3-12 (11), Нефтяник – 3-12 (10), АСК – 1-14 (4), МГТУ – 1-14 (4).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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