Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. МГТУ сыграет с «Енисеем», казанский «Зенит» встретится с «Уралом», другие матчи
2 декабря стартуют матчи пятнадцатого тура чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
15-й тур
2 декабря
4 декабря
Нова – Локомотив – 18.00
АСК – Факел – 19.00
Динамо Москва – Нефтяник – 19.00
Зенит-Казань – Урал – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Газпром-Югра – 19.30
Турнирное положение: Зенит-Казань – 12 побед – 1 поражение (35 очков), Локомотив – 11-2 (33), Белогорье – 11-2 (33), Динамо Москва – 10-3 (29), Урал – 9-4 (28), Зенит Санкт-Петербург – 8-5 (24), Динамо-ЛО – 7-7 (20), Факел – 6-7 (18), Енисей – 6-7 (17), Кузбасс – 5-8 (17), Газпром-Югра – 5-8 (13), Нова – 3-10 (11), Нефтяник – 3-10 (10), АСК – 1-12 (4), МГТУ – 1-12 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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