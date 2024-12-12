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Станислав Шевченко переизбран на пост президента Всероссийской федерации волейбола

Шевченко переизбрали на пост президента Всероссийской федерации волейбола.

Станислав Шевченко был единственным кандидатом на пост главы организации, он переизбран единогласно на новый четырехлетний срок.

«Что касается дальнейших ключевых направлений работы Всероссийской федерации волейбола, выделю главное: помимо тех факторов, на которых мы сосредоточены в течение многих лет в части профессионального спорта, в дальнейшем мы планируем акцентировать внимание на развитии детско-юношеского волейбола, а также волейбола сидя», – сказал Шевченко.

Шевченко возглавляет ВФВ с 2010 года.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Станислав Шевченко
ВФВ
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