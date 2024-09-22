Отчетно-выборная конференция ВФВ пройдет в начале декабря
Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола пройдет в декабре.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ВФВ.
С 2010 года организацию возглавляет Станислав Шевченко.
«Отчетно-выборная конференция пройдет в начале декабря», – сказал источник.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости