Отчетно-выборная конференция ВФВ пройдет в начале декабря

Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола пройдет в декабре.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ВФВ.

С 2010 года организацию возглавляет Станислав Шевченко.

«Отчетно-выборная конференция пройдет в начале декабря», – сказал источник.