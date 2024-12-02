Чемпионат России по волейболу (жен). 12-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с «Омичкой», краснодарское «Динамо» встретится с «Динамо Метаром», другие матчи
На женском чемпионате России по волейболу стартуют матчи 12-го тура.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
12-й тур
2 декабря
Заречье-Одинцово – Омичка – 19.00
3 декабря
Динамо Краснодар – Динамо Метар – 19.00
Тулица – Спарта – 19.00
4 декабря
Динамо-Казань – Уралочка – 16.00
Динамо Москва – Протон – 19.00
Ленинградка – Локомотив – 19.00
Турнирное положение: Динамо Казань – 11 побед – 0 поражений (33 очка), Локомотив – 10-1 (29), Ленинградка – 10-1 (27), Динамо-Метар – 7-4 (18), Заречье-Одинцово – 6-5 (20), Динамо Краснодар – 6-5 (20), Динамо Москва – 6-5 (18), Уралочка – 5-6 (18), Протон – 6-5 (15), Тулица – 3-8 (9), Омичка – 3-8 (8), Минчанка – 2-9 (7), Спарта – 1-10 (5), Енисей – 1-10 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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