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Чемпионат России по волейболу (жен). 12-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с «Омичкой», краснодарское «Динамо» встретится с «Динамо Метаром», другие матчи

На женском чемпионате России по волейболу стартуют матчи 12-го тура.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

12-й тур

2 декабря 

Заречье-ОдинцовоОмичка – 19.00

3 декабря 

МинчанкаЕнисей – 17.00

Динамо КраснодарДинамо Метар – 19.00

Тулица – Спарта – 19.00

4 декабря 

Динамо-Казань – Уралочка – 16.00

Динамо Москва – Протон – 19.00

Ленинградка – Локомотив – 19.00

Турнирное положение: Динамо Казань – 11 побед – 0 поражений (33 очка), Локомотив – 10-1 (29), Ленинградка – 10-1 (27), Динамо-Метар – 7-4 (18), Заречье-Одинцово – 6-5 (20), Динамо Краснодар – 6-5 (20), Динамо Москва – 6-5 (18), Уралочка – 5-6 (18), Протон – 6-5 (15), Тулица – 3-8 (9), Омичка – 3-8 (8), Минчанка – 2-9 (7), Спарта – 1-10 (5), Енисей – 1-10 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Динамо Краснодар жен
Омичка
Енисей
Заречье-Одинцово
Минчанка
logoУралочка
Тулица
Динамо-Метар
Протон
Ленинградка
Спарта Нижний Новгород
logoЛокомотив Калининградская область
Динамо-Ак Барс Казань жен
Динамо Москва жен
чемпионат России жен
результаты
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