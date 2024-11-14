Чемпионат России по волейболу (жен). 10-й тур. «Уралочка» встретится с «Локомотивом», краснодарское «Динамо» против «Спарты», другие матчи
15-17 ноября пройдут матчи десятого тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
10-й тур
15 ноября
Уралочка-НТМК – Локомотив – 16.30
Динамо Краснодар – Спарта – 19.00
16 ноября
Динамо – Ак-Барс – Протон – 16.00
Динамо Москва – Динамо-Метар – 17.00
Тулица – Заречье-Одинцово – 17.00
17 ноября
Ленинградка – Енисей – 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Казань – 9 побед – 0 поражений (27 очков), Ленинградка – 9-1 (24), Локомотив – 8-1 (23), Динамо-Метар – 6-4 (16), Уралочка – 5-4 (17), Заречье-Одинцово – 5-4 (17), Динамо Москва – 6-3 (17), Протон – 5-4 (13), Динамо Краснодар – 4-5 (14), Тулица – 2-7 (7), Омичка – 2-7 (5), Спарта – 1-8 (5), Енисей – 1-8 (4), Минчанка – 1-8 (3).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости