  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. Московское «Динамо» сыграет с краснодарским, «Тулица» против «Локомотива», другие матчи
0

Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. Московское «Динамо» сыграет с краснодарским, «Тулица» против «Локомотива», другие матчи

«Локомотив» сыграет с «Тулицей» в 15-м туре женского ЧР по волейболу.

С 24 по 27 декабря на чемпионате России по волейболу среди женщин пройдут матчи 15-го тура.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

15-й тур

24 декабря, среда

Корабелка – Динамо Ак-Барс Казань – 0-3 (19:25, 19:25, 11:25)

26 декабря, пятница

Протон – Динамо-Метар – 15.30

Динамо Краснодар – Динамо Москва – 17.00

Ленинградка – Омичка – 18.30

Тулица – Локомотив – 19.00

27 декабря, суббота

Енисей – Минчанка – 12.00

Заречье-Одинцово – Уралочка – 19.00

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 13 побед – 2 поражения (40 очков), Заречье-Одинцово – 11-3 (33), Уралочка – 10-4 (33), Локомотив – 9-5 (27), Динамо Москва – 8-6 (24), Ленинградка – 8-5 (23), Омичка – 7-7 (21), Протон – 7-7 (20), Корабелка – 7-8 (20), Тулица – 6-8 (19), Динамо-Метар – 5-9 (12), Динамо Краснодар – 3-11 (9), Енисей – 3-11 (9), Минчанка – 2-12 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
чемпионат России жен
Протон
Динамо-Метар
Тулица
Ленинградка
Минчанка
Корабелка
logoЛокомотив Калининградская область
Динамо-Ак Барс Казань жен
Заречье-Одинцово
logoУралочка
Омичка
Енисей жен
Динамо Москва жен
Динамо Краснодар жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Урал» сыграет с «Енисеем», «Газпром-Югра» встретится с «Горьким», другие матчи
сегодня, 06:10
Чемпионат России. 14-й тур. «Белогорье» обыграло «Нову», петербургский «Зенит» одолел «Локомотив», другие результаты
21 декабря, 18:21
Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. «Уралочка» обыграла «Енисей», другие результаты
19 декабря, 13:53
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Белогорье» уступило московскому «Динамо»
17 декабря, 18:04
Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. «Омичка» на тай-брейке обыграла «Енисей», «Тулица» победила краснодарское «Динамо», другие матчи
15 декабря, 19:12
Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. Петербургский «Зенит» уступил «Факелу», «Зенит» из Казани обыграл МГТУ и другие результаты
14 декабря, 15:57
Международная федерация волейбола допустила юниорские сборные России к международным соревнованиям
12 декабря, 12:29
Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. «Локомотив» уступил «Факелу», казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс», другие результаты
10 декабря, 18:01
У волейболиста новосибирского «Локомотива» Сэма Деру обнаружили онкологическое заболевание
8 декабря, 20:56
Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Оренбуржье» уступило «Факелу», другие результаты
7 декабря, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость