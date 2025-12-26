Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. Московское «Динамо» сыграет с краснодарским, «Тулица» против «Локомотива», другие матчи

«Локомотив» сыграет с «Тулицей» в 15-м туре женского ЧР по волейболу.

С 24 по 27 декабря на чемпионате России по волейболу среди женщин пройдут матчи 15-го тура. Суперлига Чемпионат России по волейболу Женщины 15-й тур 24 декабря, среда Корабелка – Динамо Ак-Барс Казань – 0-3 (19:25, 19:25, 11:25) 26 декабря, пятница Протон – Динамо-Метар – 15.30 Динамо Краснодар – Динамо Москва – 17.00 Ленинградка – Омичка – 18.30 Тулица – Локомотив – 19.00 27 декабря, суббота Енисей – Минчанка – 12.00 Заречье-Одинцово – Уралочка – 19.00 Турнирная таблица : Динамо-Ак Барс Казань – 13 побед – 2 поражения (40 очков), Заречье-Одинцово – 11-3 (33), Уралочка – 10-4 (33), Локомотив – 9-5 (27), Динамо Москва – 8-6 (24), Ленинградка – 8-5 (23), Омичка – 7-7 (21), Протон – 7-7 (20), Корабелка – 7-8 (20), Тулица – 6-8 (19), Динамо-Метар – 5-9 (12), Динамо Краснодар – 3-11 (9), Енисей – 3-11 (9), Минчанка – 2-12 (7). ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.