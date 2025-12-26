Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. Московское «Динамо» сыграет с краснодарским, «Тулица» против «Локомотива», другие матчи
С 24 по 27 декабря на чемпионате России по волейболу среди женщин пройдут матчи 15-го тура.
Суперлига
Женщины
15-й тур
24 декабря, среда
Корабелка – Динамо Ак-Барс Казань – 0-3 (19:25, 19:25, 11:25)
26 декабря, пятница
Протон – Динамо-Метар – 15.30
Динамо Краснодар – Динамо Москва – 17.00
Ленинградка – Омичка – 18.30
Тулица – Локомотив – 19.00
27 декабря, суббота
Енисей – Минчанка – 12.00
Заречье-Одинцово – Уралочка – 19.00
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 13 побед – 2 поражения (40 очков), Заречье-Одинцово – 11-3 (33), Уралочка – 10-4 (33), Локомотив – 9-5 (27), Динамо Москва – 8-6 (24), Ленинградка – 8-5 (23), Омичка – 7-7 (21), Протон – 7-7 (20), Корабелка – 7-8 (20), Тулица – 6-8 (19), Динамо-Метар – 5-9 (12), Динамо Краснодар – 3-11 (9), Енисей – 3-11 (9), Минчанка – 2-12 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
