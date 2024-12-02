Елена Година: «Гамова лживо обвиняет московское «Динамо» в нарушении федерального закона и двух регламентов ВФВ»

Година заявила, что Гамова «лживо обвиняет» «Динамо» в нарушении закона.

Чемпионка мира по волейболу Елена Година является советником гендиректора московского «Динамо».

«Динамо» в полуфинале женского Кубка России по волейболу по сумме двух встреч уступило «Ленинградке» (4-5).

«23 ноября, как раз в день первого полуфинального матча с «Ленинградкой» в Москве, на платформе «Яндекс Дзен» вышла вторая часть интервью куратора молодежных сборных России по волейболу Екатерины Гамовой «компании журналистов «Мяч над сеткой», как они сами себя называют. Кстати, именно такое название выбрала для своей книги Елизавета Тищенко, – странное совпадение.

Нас привлекло другое, а именно слова Гамовой, вынесенные в заголовок: «Московское «Динамо» наступило на грабли, которые само и расставило». Налицо лексическая ошибка, поскольку расставляют обычно капканы, силки, но уж никак не грабли! Чем мы, в свою очередь, точно не занимаемся. Далее следует череда умело согласованных вопросов и ответов, где Гамова конкретизирует о граблях: «Отсутствие своего резерва стало проблемой «Динамо».

А затем идет призыв: «Пусть руководство «Динамо» на этот вопрос ответит: почему другие игроков готовят, а они не готовят». В конце предложения у «компании журналистов», скрывающих свои имена, стоит точка, а не вопросительный знак.

Попробую ответить, хоть и формально не считаю себя «руководством «Динамо», но Екатерина ранее сделала отсылку и на мою должность, заявив, что «формировать состав должен тренер. Не директоры и не советники, а только тренер».

За 13 лет своей работы я никогда не вмешивалась в «формирование состава», хотя, возможно, речь не обо мне. У меня несколько иное предложение: «Давайте мы с вами будем опираться на факты и здравый смысл!» («Эра милосердия», Аркадий и Георгий Вайнеры).

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ в статье 16 «Права и обязанности общероссийских спортивных федераций» в числе обязанностей общероссийских спортивных организаций в п.4 указывает: «При проведении чемпионатов, первенств и (или) кубков России по командным игровым видам спорта с участием спортивных клубов общероссийские спортивные федерации обязаны предусмотреть в положениях (регламентах) о таких соревнованиях в качестве условия допуска к участию в них наличие у соответствующего спортивного клуба не менее чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за счет этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном официальном спортивном соревновании по соответствующему виду спорта независимо от уровня его проведения (международный, всероссийский, межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный)».

Так и есть, в Регламенте проведения открытого Чемпионата России по волейболу 2025 г. ВФВ п. 5 предусматривает «Чемпионат России среди молодежных составов – ГЕОТЕК Молодежная лига» (По классификации Минспорта Всероссийские спортивные соревнования – юниоры и юниорки до 22 лет)

«5.1. Формирование Молодежной лиги проводится по принципу обязательного участия молодежных команд клубов Суперлиги.

5.2. К участию в Молодежной лиге 2025 г. допускаются российские игроки не старше 2004 г.р»

Действительно, в Молодежной лиге ежегодно от нашего имени и за наш счет (№329-ФЗ) выступает молодежная команда «Динамо-Академия» Москва. Также Регламент проведения открытого Чемпионата России 2025 г. ВФВ предусматривает следующие пункты:

1.36. В чемпионате России 2025 г. действует понятие «стажер»;

1.36.1. Стажеров могут иметь все клубы-участники чемпионата России;

1.36.2. Стажерами могут быть только граждане России 2005-2009 г.р;

1.36.3. Клуб имеет право по взаимной договоренности с ДЮСШ взять, без финансовой компенсации, в качестве стажера на один сезон с правом участия в чемпионате и Кубке России ее воспитанника. Срок стажировки может быть в пределах с 1 июня 2024 года по 15 мая 2025 года».

Нетрудно сосчитать, что минимальный возраст «стажера» установлен на уровне 15 лет на указанные сроки в зависимости от даты рождения. ДЮСШ оканчивают в том же возрасте, что и общеобразовательные, здесь есть возрастной диапазон и предусмотрены соответствующие правила:

1.36.5. Для участия в чемпионате России данные игрока-стажера вносятся в базу данных Директората с отметкой «стажер». Оплата лицензии игрока-стажера производится каждый раз заново в размере 2000 рублей;

1.36.6. В одном клубе стажер может находиться не более одного года. В период прохождения стажировки приоритетное право на оформление лицензии «Первичного клуба» имеет данный клуб;

1.36.7. После окончания срока стажировки игрока в данном клубе с ним и с ДЮСШ оформляются все определенные «Регламентом ВФВ» взаимоотношения по лицензированию или он возвращается в свою ДЮСШ, которая имеет на него все юридические и финансовые права».

Таким образом, в статусе «стажера» имеется возможность приглашать игрока из ДЮСШ любого региона и впоследствии оформлять ему лицензию «Первичного клуба», не участвуя в его подготовке. Это не вполне соответствует заявлениям Гамовой «другие игроков готовят, а они не готовят». Подготовкой игроков занимаются ДЮСШ.

Читаем статью 27 Конституции РФ в п.1: «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». Родители детей вплоть до их совершеннолетия имеют право выбирать для них место жительства и обучения. А статья 43 п. 2 Конституции РФ гарантирует «общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях».

Несостоятелен и «бизнес-план» Гамовой: «Когда у клуба есть свой резерв, то снижается зависимость от внешнего рынка игроков, меньше денег можно тратить на комплектование. Плюс получать компенсацию за воспитанников, которые переходят в другие клубы».

Компенсацию за воспитанников может получить только спортшкола, в которой они воспитывались. Об этом есть соответствующие пункты Регламента ВФВ. Суммы таких компенсаций даже ниже заявочных именных взносов на каждого спортсмена в командах Суперлиги на сезон.

По сути, Гамова лживо обвиняет московское «Динамо» в нарушении федерального закона и двух регламентов ВФВ», – написала Година.

Полный текст комментария Елены Годиной опубликован на сайте клуба «Динамо».