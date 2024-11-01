Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. «Протон» сыграет с «Динамо-Метар», казанское «Динамо» против «Локомотива», другие матчи
На чемпионате России по волейболу среди женщин пройдут матчи 8-го тура.
Pari Суперлига
Женщины
Предварительный этап
8-й тур
2 ноября
Динамо Краснодар – Заречье-Одинцово – 17.00
Протон – Динамо-Метар – 17.00
Динамо Москва – Спарта – 18.00
3 ноября
Уралочка – Енисей – 15.00
Динамо-Ак-Барс – Локомотив – 18.00
Ленинградка – Омичка – 18.00
5 ноября
Минчанка – Тулица – 18.00
Турнирное положение: Динамо Казань – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Локомотив –7-0 (20), Ленинградка – 6-1 (16), Протон – 5-2 (13), Уралочка – 4-3 (14), Динамо Москва – 4-3 (11), Динамо-Метар – 4-3 (10), Заречье-Одинцово – 3-4 (12), Динамо Краснодар – 3-4 (10), Омичка – 2-5 (5),Тулица – 1-6 (4), Енисей – 1-6 (4), Спарта – 1-6 (4), Минчанка – 1-6 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости