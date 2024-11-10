Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Омичка» сыграет с краснодарским «Динамо», «Локомотив» против «Протона» и другие матчи
На чемпионате России по волейболу среди женщин пройдут матчи 9-го тура.
Pari Суперлига
Женщины
Предварительный этап
9-й тур
10 ноября
Омичка – Динамо Краснодар – 14.00
Динамо-Метар – Уралочка – 15.00
Заречье-Одинцово – Минчанка – 17.00
Тулица – Динамо-Ак-Барс – 17.00
Локомотив – Протон – 19.00
11 ноября
Енисей – Динамо Москва – 15.00
Спарта – Ленинградка – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Казань – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Ленинградка – 8-1 (22), Локомотив –7-1 (20), Уралочка – 5-3 (17), Динамо Москва – 5-3 (14), Протон – 5-3 (13), Динамо-Метар – 5-4 (13), Заречье-Одинцово – 4-4 (14), Динамо Краснодар – 3-5 (11), Тулица – 2-6 (7), Омичка – 2-6 (5), Енисей – 1-7 (4), Спарта – 1-7 (4), Минчанка – 1-7 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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