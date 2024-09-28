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Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Енисеем», «Факел» против «Динамо-ЛО» и другие матчи

С 29 сентября по 3 октября пройдут матчи 6-го тура мужского ЧР по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

6-й тур

29 сентября

Динамо Москва – Енисей – 18.30

30 сентября

Факел – Динамо-ЛО – 17.00

АСК – Кузбасс – 19.00

1 октября

Газпром-Югра – Урал – 17.00

Нефтяник – Локомотив – 17.00

Зенит Санкт-Петербург – Белогорье – 19.30

3 октября

МГТУ – Нова – 19.00

Турнирное положение: Зенит Казань – 5 побед – 0 поражений (14 очков), Динамо Москва – 4-1 (12), Белогорье – 3-1 (10), Локомотив – 3-1 (9), Урал – 3-1 (9), Зенит Санкт-Петербург – 3-2 (9), Енисей – 3-1 (8), Динамо-ЛО – 3-2 (8),  Факел – 2-3 (7), Кузбасс – 2-2 (5), Газпром-Югра – 2-3 (5), Нефтяник – 1-4 (4), МГТУ – 1-4 (2), Нова – 0-5 (2), АСК – 0-5 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoФакел
logoЛокомотив Новосибирск
logoБелогорье
logoНОВА
logoДинамо Москва
чемпионат России
результаты
МГТУ
Нефтяник
logoГазпром-Югра
logoУрал
Динамо Ленинградская область
logoКузбасс
Енисей
АСК (Нижний Новгород)
logoЗенит Санкт-Петербург
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