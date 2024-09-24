Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. «Енисей» встретится с АСК, «Белогорье» сыграет с московским «Динамо», другие матчи
25-27 сентября на мужском чемпионате России по волейболу пройдет 5-й тур.
PARI Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
5-й тур
25 сентября, среда
Енисей – АСК – 15.00
Белогорье – Динамо Москва – 19.00
Динамо-ЛО – Нефтяник – 19.00
Зенит-Казань – Нова – 19.00
26 сентября, четверг
Факел – МГТУ – 17.00
27 сентября, пятница
Локомотив – Газпром-Югра – 15.00
Урал – Зенит Санкт-Петербург – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Москва – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Зенит-Казань – 4-0 (11), Зенит Санкт-Петербург – 3-1 (9), Белогорье – 2-1 (7), Локомотив – 2-1 (6), Урал – 2-1 (6), Факел – 2-2 (6), Енисей – 2-1 (5), Динамо-ЛО – 2-2 (5), Газпром-Югра – 2-2 (5), Кузбасс – 2-2 (5), Нефтяник – 1-3 (4), Нова – 0-4 (2), АСК – 0-4 (1), МГТУ – 0-4 (0).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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