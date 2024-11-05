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Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. Перенесенный матч. «Ленинградка» сыграет с «Динамо-Метаром»

5 ноября пройдет перенесенный матч 11-го тура женского ЧР по волейболу.

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Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

11-й тур

Ленинградка – Динамо-Метар – 19.30

Турнирное положение: Динамо Казань – 8 побед – 0 поражений (24 очка), Локомотив –7-1 (20), Ленинградка – 7-1 (19), Уралочка – 5-3 (17), Динамо Москва – 5-3 (14), Протон – 5-3 (13), Динамо-Метар – 5-3 (13), Заречье-Одинцово – 4-4 (14), Динамо Краснодар – 3-5 (11), Омичка – 2-6 (5),Тулица – 1-6 (4), Енисей – 1-7 (4), Спарта – 1-7 (4), Минчанка – 1-6 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Ленинградка
Динамо-Метар
чемпионат России жен
результаты
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